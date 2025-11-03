Вижте какво ще бъде времето в понеделник, 03.11
В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад облачността ще се увеличава и през нощта срещу вторник в масивите в Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, на 2000 метра - около 10°.
Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще е предимно слънчево. Привечер облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 17° и 19°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 2-3 бала, съобщават от НИМХ.
Празник е!
08:20
Руслан Трад: Жанровото изкуство понякога ни помага да осмислим международни политически процеси
31.10
Европейският потребителски център: Най-страшните "маски" понякога се крият не в тиквените фенери, а в интернет
31.10
Венета Райкова избяга
31.10
