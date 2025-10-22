ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте трите навика за добро начало на деня
©
Има полезно действие, но и практично приложение
Добре знаем поговорката, че денят се познава от сутринта. И ако някои предпочитат да пропускат закуската, наблягат на кафето и лежерното начало на деня, други предпочитат то да е ударно, за да бъдат на максимални обороти и през следващите часове, пише lifestyle.bg
Въпросното така актуално предизвикателство не изисква нещо много сложно от нас, но все пак си трябват време, отдаденост и дисциплина. А първото, което се изисква, е физическа активност. Когато денят ни започне с нея, той със сигурност ще е по-хубав, защото движението стимулира кръвообращението и мозъчната дейност, а също така подобрява настроението ни.
Дори кратка разходка е достатъчна
За да изпълним първата част от предизвикателството може или да изминем поне 3 км пеша или с колело, или да извървим 3000 крачки. Това би трябвало да отнеме около половин час от нашия преди обед.
Втората част е да изпием три чаши с вода или 1/3 от необходимото минимално дневно количество, за да сме добре хидратирани. Това е много важно условие, за да може и тялото, и мозъкът ни да функционират правилно през целия ден. Особено ако сме по-активни в първите часове на деня, тялото ни губи течности и е важно да поддържаме електролитния баланс. Още един бонус е, че трите чаши вода ще потиснат глада ни.
Закуската също е от голямо значение
Третата част на предизвикателството е да приемем 30 грама протеин с първото си хранене за деня, за да се заредим с енергия и да дадем на мускулите си необходимото.
Именно до обяд е най-добре да съсредоточим по-голямата част от протеиновия си прием, защото така регулираме нивата на кръвната захар, както и апетита си. Лесно е да си набавим това количество като наблегнем на яйцата, кефира, протеиновите шейкове и растителни източници като тофу, обяснява City Magazine.
Сладко или солено - за всеки вкус по нещо
А за още по-добър ефект и по-добро начало на деня може да съчетаем изпълнението на тези три условия с допаминов детокс. И вместо първото нещо, което правим сутрин, е да хванем смартфона, да се абстрахираме от технологиите поне в първия час след ставане. И чак след това може да се похвалим в социалните мрежи колко добре се чувстваме благодарение на 3х3 преди 12.
Още от категорията
/
Две нови моми в "Ергенът: Любов в Рая". Едната била на крачка от сватба, но хванала мъжа си в изневяра
16:52
Просветният министър: Има изследвания, че вредното въздействие от екраните при детския мозък е 5 пъти по-голямо, отколкото при алкохолизъм
14:11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.