ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте за колко продават вилата на Берлускони в Сардиния
©
С множество спални, приемни, големи тераси, места за хранене на открито, гледка към Тиренско море, съоръжения за хеликоптери и дори сигурен подземен бункер, сардинската му вила е била по-скоро огромен луксозен комплекс, отколкото скромно жилище.
И макар че е собственост на петте деца на Берлускони от смъртта му през 2023 г., сега е обявена за продажба. Вила Чертоза (бивша Вила Монастеро) всъщност е една от най-скъпите частни резиденции на планетата с нелепо висока цена от 500 милиона евро, според Travel Tomorrow.
Първоначално закупена през 1980 г., вилата е била домакин на различни политически фигури през годините, включително Джордж У. Буш, Тони Блеър и Владимир Путин. Благодарение на това, че е определена с правителствен указ като "алтернативно място с максимална сигурност за безопасността на министър-председателя“, тя е защитена от държавна тайна, пише Time out, цитиран от businessnovinite.
Вилата има забавни удобства – а именно просторни терасовидни градини и множество басейни с гледка към брега на Коста Смералда, достъп до частен плаж и нещо, наречено морска пещера, където можете да акостирате лодката си, плюс бунгала за гости, амфитеатър в римски стил, най-съвременни винарски изби.
Местният вестник La Nuova Sardegna съобщи, че холдинговата компания Fininvest е получила "различни изрази на интерес“, докато Travel Tomorrow съобщава, че спекулативните купувачи включват както султана на Бруней, така и хотелската група Four Seasons. Все още обаче не е постигната сделка.
Още от категорията
/
С настъпването на есента и скъсяването на деня е хубаво шофьорите да обърнат внимание на нещо много важно
19.09
Д-р Емилова за ефектите от операциите на стомаха: Няма кой да резорбира. Скоро тези хора отново ги виждаме още по-пълни
19.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Почина доведеният син на Стефан Данаилов
21:08 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:07 / 20.09.2025
Фънки живее с голяма болка: Все още нямам диагноза!
17:22 / 20.09.2025
Неделчо най-после проговори за отношенията си с палавата Емили
17:23 / 20.09.2025
Папараци изловиха Нина Добрев с топ актьор
16:35 / 20.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.