Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
За щастие на зрителите, той говореше за мустака си.
"Казвам официално сбогом на мустака. Няма да ми липсва. И тъй като не мисля да го пускам отново, си спретнах фотосесия за да го увековечава в снимка. С огромно удоволствие му тегля дузпата".
"Игра на предатели" е едно от най-харесваните предавания в момента и със сигурност за част от чара му допринася Карамазов.
"Всякак сте хубав, но без мустак сте по-свеж. Мустакът състарява", посъветва го фен в коментарите, пише "България Днес".
