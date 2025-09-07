Владо Карамазов открехна малко завесата от това, което предстои зрителите да видят скоро по отношение на "The Traitors: Игра на предатели":"Много от участниците категорично отказваха, защото предварително аз водих с тях едни интервюта, в които исках да разбера техните настройки дали те са готови да бъдат предатели. Имаше хора, които категорично отказаха и казваха: "аз не съм просто добър, мен винаги ме хващат. Ако тръгна да лъжа, винаги ме хващат. Не разчитай на мен, аз ще те проваля", споделя той в "120 минути" по Би Ти Ви."Много хора действително не могат да се справят с тази роля, защото е изключително сложна! Също така предателите снимаха най-много и спаха най-малко, което също трябваше да крият! Един човек като не спи 3 дни, започва да му личи на физиономията!", разкрива още той.