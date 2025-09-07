ЗАРЕЖДАНЕ...
Владо Карамазов се състари
Други пък смятат, че просто експериментира и се забавлява с външния си вид. Реакциите на феновете са двуполюсни – част от тях го хвалят, че изглежда по-мъжествен, докато други настояват "спешно да махне мустачките", защото скривали красивото му лице.
Каквато и да е истината - за роля или за разнообразие, едно е сигурно: Карамазов знае как да предизвика внимание и да раздвои мненията. А дали мустакът ще остане или скоро ще падне под бръснача, само той си знае. Карамазов обаче няма никакво намерение да се боядисва и да прикрива белезите на остаряването си.
