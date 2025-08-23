ЗАРЕЖДАНЕ...
Владо Карамазов втрещи с промяна
Популярният актьор и фотограф явно не е ангажиран с театрални постановки и участие във филми, защото може да си позволи смяна на визията.
А такава сигурно се налага и заради избора му на водещ на новото шоу "Traitors: игра на предатели", като продуцентите вероятно се надяват, че мустаците на Карамазов ще заковат като магнит към екрана драгите зрители, пише "България Днес".
