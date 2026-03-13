Владо Зомбори и Весела Бабинова: Сватба ще има
Тримата споделят и как виждат мисията на актьорската професия – не просто да забавляват, а да задават въпроси, да провокират мислене и чрез изкуството да търсят решения на важни теми. Владимир Зомбори признава, че често хората сами придават прекалено голяма тежест на дребни неща, които всъщност нямат истинско значение. Според Весела Бабинова пък българите често страдат от "къса памет“ и не винаги се учат от собствените си грешки.
Разговорът естествено преминава и към личния живот на актьорите. И тримата са във връзки с хора от същата професия, което според Екатерина Лазаревска е истинска привилегия. Понякога дори една дума е достатъчна, за да бъдеш разбран от човек, който живее в същия ритъм на сцената и снимачната площадка.
Весела Бабинова и Владимир Зомбори разказват и за собствената си любовна история. Двамата се познават още от годините си в НАТФИЗ, но чувствата им се развиват постепенно. Зомбори признава, че първоначално е бил респектиран от нея и дълго време не е събирал смелост да я заговори по-различно. Днес двамата са заедно повече от седем години, имат дете и откровено споделят как изглежда ежедневието им като семейство.
Владимир се определя като по-строгия родител, докато Весела признава, че именно той често я балансира емоционално. Особено в последните месеци, когато актрисата прие ново предизвикателство и се включи в "Като две капки вода“ – участие, което я извадило от зоната ѝ на комфорт и ѝ донесло съвсем различна сценична емоция.
Екатерина Лазаревска също говори за своя професионален път и за усещането си за принадлежност. Родената в Македония актриса споделя защо усеща България като мястото, където съществуването ѝ има най-голям смисъл. Зрителите я познават и от ролята ѝ в сериала "Мамник“.
В епизода тримата актьори се връщат и към лични спомени – за липсата на близки хора, за простите разговори, които понякога се оказват най-ценни, и за това какво всъщност означава думата "дом“.
А в края на разговора Весела Бабинова и Владимир Зомбори правят признание, което със сигурност ще зарадва феновете им – сватба ще има. Двамата признават, че темата вече стои на дневен ред, но дали има избрана дата за церемонията те засега запазват като приятна изненада. Ясно е обаче кои ще са звездните кумове.
