След Великден празничното настроение във Варненска опера продължава с вълнуващ симфоничен концерт. На 17 април във Варна пристига властелинът на цигулката Светлин Русев. На диригентския подиум застава маестро Георги Димитров – доайен на диригентското изкуство в България, утвърден музикант с богат международен опит, известен с прецизния си стил и умението да изгражда силно въздействащи интерпретации.

Солистът на вечерта Светлин Русев е сред най-ярките български цигулари на съвременната международна сцена. Свири на тристагодишната цигулка Страдивариус, която Българската държава му връчи през 2024 г. Носител на множество големи награди по цял свят, той се изявява редовно като солист с различни оркестри от ранга на Националния оркестър на Франция, Филхармоничния оркестър на Френското национално радио, Сеулската филхармония, Филхармонията на Токио и много други. Музикантът става професор по цигулка в Парижката консерватория през 2008 г. Изнася концерти в Европа, САЩ, Латинска Америка и Азия, като свири в най-престижните концертни зали по света. През 2023 г. Светлин Русев изнесе концерт от първия етаж на Айфеловата кула в чест на Деня на българската азбука, просвета и култура.

В програмата са включени две емблематични произведения от класическия репертоар. Концертът за цигулка и оркестър от П. И. Чайковски е сред най-обичаните и предизвикателни творби за цигулка със своята лирика и драматизъм, а в изпълнение на Светлин Русев ще прозвучи в бляскава виртуозност. Втората творба – сюитата "Картини от една изложба“ от Модест Мусоргски в оркестрацията на Равел, превръща визуалното изкуство в богата звукова палитра, изпъстрена с колорит и тържество на въображението. Концертът обещава вдъхновяваща среща с музикалното изкуство на най-високо ниво.