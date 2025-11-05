Внезапно почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов
©
"Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване.
Стоян Андонов беше дългогодишен член на Управителния съвет на Българската федерация по плувни спортове. В продължение на четири десетилетия беше един от водещите преподаватели в катедра “Водни спортове" на Национална спортна академия “Васил Левски". Състезател и треньор по плуване и водно спасяване. Световен и европейски шампион по водноспасителен многобой. До последно той изпълняваше отговорно и всеотдайно функциите си на заместник-министър на младежта и спорта. Поклон пред паметта му! ", пишат още от федерацията.
В различни периоди Андонов е председател на Националната комисия по водно спасяване, член на НС на БЧК, член на УС на Българска федерация плувни спортове, председател на клуб "Водни спортове" – НСА и член на комисията по обучение към Международната федерация по водно спасяване – Европа.
Още от категорията
/
Почина Илия Илиев
24.10
Лекарят на годината проф. Габровски: Няма край нашата работа. Колкото по-добър ставаш, толкова повече задачи имаш
21.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Помните ли игрите на компютри "Правец"?
22:17 / 04.11.2025
Как най-ефикасно да намалим сметките за парно?
21:01 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.