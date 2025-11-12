Сподели close
Националният Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН излезе с официално съобщение. Varna.bg го публикува без редакторска намеса:

ВНИМАНИЕ!

Апаратурата в Геомагнитна обсерватория Панагюрище регистрира стойности на екстремно силна магнитна буря в ранните часове на деня.

Това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни. Как ще продължи този процес предстои да видим.