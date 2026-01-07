Внукът на легендарния актьор Коста Цонев – Димитър Цонев-младши, от известно време се е установил на Канарските острови, издават близки до него. Митко, който наследи не само фамилната аристократична осанка, но и афинитета към охолството, вече няколко седмици обитава Тенерифе – най-предпочитания от богаташите остров в Атлантическия океан.Официално Димитър обяви престоя си като "ваканция“, но според запознати е планирал да остане там по-дълго време. И едва ли е изненада: Тенерифе е рай за заможните, с климат като вечна пролет, спа центрове на ниво петзвезден Дубай, имения за милиони евро и яхти, които се редят като лимузини пред хотел "Бурж Ал Араб“.Докато обикновените туристи мечтаят цяла година за една седмица на Канарите, Димитър вече се държи като местен. Прави планински походи из вулкана Тейде, гмурка се около скалите на Лос Гигантес и обикаля местните премиум клубове, които най-често са достъпни само с членска карта и прилика с инвестиционен банкер.Тенерифе определено пасва на стила му – лукс и дискретност, без нахални обективи на папараци. А наемите за подобен живот започват от 3000 евро на седмица за апартамент с океанска гледка.Димитър-младши отдавна е известен като човек, който се чувства у дома си единствено на места, където луксът е норма. Обичайните му дестинации включват Дубай, Монако, Сен Тропе и Малдивите – и все без икономии. По ръката му често проблясва "Ролекс“ за 50 хиляди, а социалните му мрежи са изпълнени с яхти, коне, спортни зали и спа центрове, които обикновеният човек вижда само на снимка в каталога.Сега обаче изглежда, че най-накрая е открил мястото, на което може да избяга от всичко – включително и от любопитството към личния му живот, който винаги пази далеч от медиите. За разлика от сестра си Деси Цонева, която не пропуска прожекторите, Димитър предпочита да е зад кадър и да се придвижва в сянка, особено когато става дума за връзки и приятелства. Често коментиран факт е, че на фотосите той най-често е сам и остава загадка кой му прави компания, което пък дава храна на всякакви светски спекулации.След като завършва "Международни икономически отношения“, синът на Димитър Цонев започва добре платена кариера в международна компания, а после развива собствен бизнес с дентални продукти. Доходите му са достатъчни, за да поддържа високия семеен стандарт, с който е свикнал, коментират негови приятели, пише "Ретро".