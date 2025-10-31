Водещата на "Ергенът: Любов в рая": Заради евентуални срещи на Анна не оставаше за храна за мен
Признанието на актрисата е заради множеството хейт коментари, с които я засипват в социалните мрежи. От първи епизод на "Ергенът" бившата на Рахал е залята от критики по повод драстичното й отслабване. Всеки се чуди: "Защо Райнето е толкова изкльощавяла и хапва ли си изобщо?". Водещата изяснява ситуацията така:
"Не е ген, не е постродилно състояние, не е от кърменето. Просто продукцията трябваше да се застрахова, че има достатъчно бюджет за евентуални срещи на Анна, и не оставаше за храна за мен", споделя с насмешка русокоската, която миналата година роди второ момченце.
"Да видим сега дали рязко ще напълня бузки", надява се още хубавицата.
На шега или не, Райна умело загатва темата за капризите на най-скандалната участничка във формата - Нейно Величество Анна-Шермин. С претенции до небето и дубайска класа, сексбомбата е трън в очите на ергенките, а и на зрителите.
Шермин има строги изискванията към кавалерите си, държи на скъпите бижута, "private" джетовете и лукса във всяка форма. Претенции, заради които продукцията рязко обеднява, неспособна да покрие дворцовите й срещи.
Със своите 48 килограма, силиконови импланти и ринопластика Анна е убедена, че няма по-красива мацка в имението. Въпреки че имаше съперница за сърцето на Краси в лицето на Киара, Шермин я отстрани от обсега му, доказвайки, че винаги е на върха, пише "България Днес".
