В свят, където медиите ежедневно ни заливат с новини, впечатлението, че "всички виждаме едно и също", е илюзия. Новините се представят като факти, но реакциите на зрителите показват нещо друго!Всеки човек носи със себе си уникална комбинация от опит, ценности, образование и културни влияния. Когато зрителят види една новинарска снимка или видео, мозъкът му филтрира информацията през тези призми. Например, в зависимост от личната нагласа и предишния опит.. Тази емоционална рамка формира начина, по който информацията се обработва. Две различни личности могат да гледат един и същи кадър и да извлекат противоположни значения: едни ще забележат надеждата и усилията, други ще се фокусират върху проблемите и заплахите.. Малки детайли – обстановка, жестове, изражения – могат да подскажат различни интерпретации. Една стая с книги и картини може за едни да символизира култура и стабилност, за други – привилегии и разлика в социалния статус. Този феномен обяснява защо зрителите рядко достигат единомислие, въпреки че гледат едно и също съдържание. И тук ще вметнем, че зрителят или консуматорът на новините, всъщност е потенциален гласоподавател, заключаваЩе си го признаем: Медиите не само отразяват събитията, но и ги "рамкират".Въпреки това, всеки зрител съчетава медийната рамка със собствената си – някои ще следват посланието на журналиста, други ще го "преоткриват" през своята призма.. Имаме съдебна, законодателна и изпълнителна. Нито една от трите не би придобила популярност за действията си, ако ги нямаше медиите, категоричен е…Медиците се кълнат в Хипократовата клетва, магистратите пред Темида, народните избраници в Конституцията и в името на народа!. А…Възприятието на новините е субективно, защото хората виждат не фактите сами по себе си, а собствените си истории в тях. Това обяснява защо дискусиите за една и съща новина често водят до противоположни мнения.– но именно това различие стимулира критичното мислене и дискусията.Не бива да сме папагали, а анализатори на всичко, което ни казват, обещават и критици – дали го изпълняват.