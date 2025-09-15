ЗАРЕЖДАНЕ...
Връхлита ни нова порция магнитни бури
Земята беше изложена на слънчевия вятър, причинен от коронална дупка.
Това съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания (ИКИ) на РАН.
"С размера на короналната дупка, наблюдавана в момента на Слънцето, вариантът тя някак си да подмине Земята изглеждаше абсурден. Основният въпрос беше какви са параметрите на плазмата вътре в дупката и най-важното - каква е скоростта на вятъра там“, се казва в публикацията.
Земята ще бъде в този поток поне четири или пет дни.
