Всички бивши на Антоанет Пепе на сватбата й с Иво Карамански
Антоанет Пепе и Иво Карамански са повече от щастливи заедно. Влюбената дама реши да покани бивши гаджета, които пристигнаха с настоящите си партньори. Шокиращо за едни, но напълно нормално за други – този неин ход определено изненада последователите.
Тя беше поканила първия си съпруг Филип, от когото има две момичета, но също и мъжа след него, от когото има син – Филип Стоянов – Филяка. Пепе е в перфектни отношения с бившите си съпрузи и точно поради тази причина е решила да сподели вълнуващия момент с тях. А Филяка пристигна с настоящата си половинка, която очевидно е приела поканата с радост.
Запознанството на двамата се случва преди повече от 10 години, когато Пепе работи като хостеса в заведение, в което Иво ходи често с приятели. Любовта им не пламва веднага. Тогава и двамата са на различни етапи в животите си. След първите случайни срещи пътищата им се разделят за дълго, но съдбата има свой план. През 2022 година, вече по-зрели и с натрупан житейски опит, Пепе и Иво отново се преоткриват.
Припомняме, че Антоанет има общо три момиченца и едно момче. Най-голямата й дъщеря е София, тя има и по-малка сестра Сиена. Двете са от първия брак на Пепе с датчанина Филип. От връзката си с Филип Стоянов – Филяка, Антоанет има син Матиас. Пепе и настоящият й съпруг Иво Карамански-младши посрещат дъщеричката си Беатрис, която поставя ново и щастливо начало в техния семеен живот, пише Ladyzone.
