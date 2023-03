"Всичко навсякъде наведнъж" с ексклузивна телевизионна премиера днес

© Безапелационният победител на тазгодишните Оскари – научнофантастичната комедийна драма "Всичко навсякъде наведнъж" (Everything Everywhere All at Once, 2022 г.) – ще направи ексклузивната си премиера за България тази вечер (13 март) от 21:00 ч. в ефира на bTV Cinema.



Броени часове след 95-ата Церемония на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, на която лентата грабна цели 7 статуетки, зрителите ще могат да се насладят на брилянтната актьорска игра на Мишел Йео, Къ Хуей Куан и Джейми Лий Къртис в една епична история за китайска имигрантка, въвлечена в шеметно приключение в паралелни реалности.



Излъчването на заглавие, отличено с "Оскар" за най-добър филм, непосредствено след провеждането на най-престижните филмови награди, е прецедент за българския телевизионен ефир и се случва за пръв път именно в ефира на филмовия канал bTV Cinema.



Феноменалният успех на "Всичко навсякъде наведнъж" бе подпечатан с категорична победа в 7 от 11-те категории, в които бе номиниран. Филмът получи цели три актьорски награди – главната актриса Мишел Йео грабна приза за "Най-добра актриса", Ки Хи Куан – за "Най-добър актьор в поддържаща роля", а Джейми Лий Къртис – за "Най-добра актриса в поддържаща роля". Създателите му Даниъл Шайнерт и Даниъл Куан пък си поделиха наградата за най-добра режисура. Фентъзи трагикомедията взе статуетки и за "Най-добър оригинален сценарий" и "Най-добър монтаж".



"Всичко навсякъде наведнъж" разказва историята на Евелин Уон – китайска имигрантка на средна възраст, собственичка на обществена пералня, въвлечена ненадейно в шеметно приключение, в което само тя може да спаси света. Това обаче я изправя пред още по-голямо премеждие, вследствие на което Евелин се оказва изгубена в безкрайните светове на мултивселената.