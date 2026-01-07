Древните жреци и жрици вярвали, че всеки знак от Зодиака е свързан с божества и духове поради природата на всеки знак. Освен това, окултистите и мистиците използвали астрологията, за да получат съвети, за да извършват магии и различни ритуали. Всеки знак има свързани същества, от които ние се опитахме да определим една богиня-покровителка.Призовете вашата "Богиня-защитница“Имайте предвид, че тези божества са толкова могъщи, че естествено надхвърлят границите на един единствен зодиакален знак.По-правилно е обаче да призовете "богинята-покровителка“, която е естествено по-близо до вас. Освен това, тази връзка може би вече ви е ясна.Вашата богиня-покровителка е Бригид (или Бригид), родена от Дагда, добрия всемогъщ бог на Туата де Данан. Тя е любимата богиня на Ирландия, въпреки че почитането ѝ се е разпространило в Англия, където е по-известна като Бригантия. Много извори и кладенци са били посветени на богинята в Ирландия и Англия.Бригид е богинята на огъня, светлината и топлината, а името ѝ означава "Ярка/Възвишена“. Тя е Майстор на всички изкуства (включително магията) и обикновено е изобразявана като ковач. Тя е Пазителката на огнището и е способна да трансформира, чрез собствената си магическа, алхимична, божествена трансмутация, едно нещо в друго.Хората, родени под знака на Овен, призовават нейния Божествен Огън, за да ги вдъхнови и овласти. Бригид ще ви помогне да балансирате интензивната си сила и вътрешния си мир.Посветете ѝ пламъчен амулет и го носете, за да привлечете вдъхновение и изцеление.Вашата богиня-покровителка е Хатор! Тя е била едно от най-популярните божества в древен Египет. Хатор е била почитана както от царе, така и от обикновени хора. В храмове и картини тя често е изобразявана като "Господарката на Запада“, която приветства мъртвите в отвъдния живот.В други роли тя е била богиня на любовта, радостта, музиката, танца, чуждите земи и плодородието. Вярва се, че помага на жените при раждане и е защитник на миньорите. С няколко думи, всичко, което човек, роден под знака на Телец, почита в божествена същност.Хората, родени под знака на Телец, могат да призоват нейните божествени сили, за да им помогнат да върнат усмивките на лицата си и да подхранват Любовта. Хатор е тук, за да ни помогне да се наслаждаваме на живота и да ни води в отвъдния живот.Посветете ѝ двурог амулет и го носете за плодородие, богатство и късмет в любовта.Вашата богиня-покровителка е Ирида, крилатата богиня на планината Олимп, която свързва боговете с човешката раса. Тя е отговорна за предаването на знаците и посланията на боговете на смъртните и също така помага на боговете, когато е необходимо.Тя пътува със скоростта на вятъра от единия край на света до другия, до дълбините на морето и подземния свят. Ирида, богинята със златни крила, е олицетворение на дъгата. Със седемте си основни цвята на дъгата тя символизира многообразието на живота и 7-те (и много други) сфери, до които може да пътува.Близнаци, призовете нейната божествена сила да ви помогне да разберете как лошите новини понякога могат да имат положително въздействие върху живота ви. Освен това, Ирисът може да благослови вашата многостранна природа и да ви напътства в пътуванията.Посветете амулет с дъга на богинята Ирис и го носете, за да привлечете добри новини и късмет!Вашата богиня-покровителка е сестрата близначка на Аполон. Те са богът и богинята на Слънцето и Луната. Артемида е божествената ловджийка, тази, която ни защитава и помага на жените при раждане. Този свещен дълг, да помага на бременните жени, я е направил изключително популярна в древния свят. Тя е била богинята на раждането и акушерството.Освен това, Артемида, като богиня на Луната, е била смятана за една от най-могъщите магьосници, които светът някога е срещал.Хората, родени под знака на Рак, призовават Артемида-Диана да им помогне да се синхронизират със силата на Луната. Промените в настроението им могат да бъдат балансирани с нейното божествено ръководство и те могат да се чувстват по-уверени и силни от всякога.иеПосветете висулка с полумесец на Артемида/Диана и я носете за безопасно пътуване по море и за придобиване на магически сили.Сехмет е една от най-старите и най-обичани богини в египетския пантеон. Името ѝ произлиза от думата "секхем“, която означава сила. Затова повечето учени често наричат ​​богинята Сехмет "Могъщата“.Сехмет е била смятана за богиня-воин, свирепа и могъща, защитница на всичко свещено, на египетските граници и на управлението на фараоните. Поради тези качества тя е била почитана като "Тя, пред която злото трепери“, подчертавайки нейните аспекти като Божествено наказание. Вярва се, че Сехмет стои и защитава Ра от неговия велик враг, Апофис, голямата зла змия.Хората призовават богинята Сехмет да им помогне в борбата със злото. Тя им дава силата да продължат и да изпълнят целта си. Сехмет възнаграждава лоялността и смелостта.Посветете ѝ амулет с лъвска глава и го носете, за да прогоните тъмнината.Персефона, самата тя девица. Тя е красива девойка, която омагьосала царя на подземния свят. След като чул смеха ѝ, Хадес, богът на страховития подземен свят, се влюбил в красивата дъщеря на Деметра, богинята на реколтата, Персефона. Един ден Хадес наблюдавал как Персефона си играе с Цербер и решил, че тя е негова завинаги, затова я откраднал от света и я завел в подземния свят.Вашата богиня-покровителка е Царицата на Подземния свят, която е отговорна и за смяната на сезоните. Когато Персефона отива в подземния свят, на есенното равноденствие, Майката Природа заспива. Когато се завръща от подземния свят, на пролетното равноденствие, Майката Природа оживява!Хората, родени под знака на Дева, призовават Персефона да им даде надежда, дори когато падне мрак. Персефона може да им помогне да разберат, че няма истински край, че животът продължава и че пролетта ще дойде отново!Персефона е изяла 6 нара, а Дева е шестият знак от зодиака. Посветете ѝ амулет с числото шест. Носете го за защита и вдъхновение.Вашата богиня-покровителка е майката на любовта, господарката на цялата магия и лечение. Изида е съпругата на Озирис и майката на Хор. Магията ѝ беше силна. Всички ѝ се молеха. Богати, бедни, господари и роби. Тя е майка, която обича всички и винаги е готова да чуе молитвите ни.Тя е перфектната жена, отдадена на брака си и прави всичко възможно, за да защити семейството си. Изида е любителка на изкуството, но е и уверена и мъдра.Хората, родени под знака на Везни, призовават Изида да им даде силата и мъдростта, от които се нуждаят, за да вземат правилното решение и да се придържат към него. Божествената Майка може да балансира емоциите и мислите и да им донесе мир. Тя може да лекува и омагьосва!Посветете ѝ огърлица или амулет с крила и го носете за магия и лечение.Мориган е богиня-воин, свързана със смъртта и често е изобразявана с три гарвана. Мориган обича тези птици. Ако някой случайно намери черни пера, това би се считало за знак от Подземния свят. Връзката с вашата богиня-покровителка и враните е очевидна и се смята, че тази птица е способна да вижда в царството на мъртвите.Тя решава кой да напусне бойното поле. Силата ѝ е невероятна, въпреки че само малцина знаят за нейното величие и тя обича да пази тайните си за себе си.Хората, родени под знака на Скорпион, призовават Мориган, защото животът и смъртта са наистина безкрайно приключение за тях и колкото повече изследвате, толкова повече откривате невероятни неща и причини, за които да се борите. Животът е безкрайна битка за Мъдрост, а вие сте божествен воин, роден на този свят в търсене на истината.Посветете амулет във формата на врана на Мориган и го носете със себе си, за да научите тайните на света.Атина е богинята-покровител на Стрелец. Тя е почитана като Богиня на Мъдростта. Тя е справедлива, смела и могъща и нищо не може да я спре, докато не възтържествува справедливостта и битката не бъде спечелена. Атина е богинята, която ни насърчава да бъдем смели и да не се фокусираме върху страховете си, независимо колко труден може да е пътят ни.Свещеното животно на Атина е бухалът, който наблюдава всичко и знае истината. Той ще ни гарантира, че ще получим мъдростта, за която копнеем, ако я заслужаваме. Затова трябва да бъдем честни и добронамерени.Стрелците призовават Атина, защото Мъдростта се придобива чрез ежедневен опит, тя не е в книгите и никой не може да ви я предаде. Може да откриете, че научавате много от малки неща, каквото и да ви се струва скучно и маловажно, може да ви помогне да придобиете мъдрост, когато го погледнете от различна гледна точка.Посветете малко колие с висулка във формата на бухал или маслинова клонка на Атина и го носете със себе си за мъдрост и защита.Фрея е покровителка на вещиците, а магията, която са практикували, се е наричала Сеидр. Легендата разказва, че само жени са могли да я учат и практикуват. Сеидранд, богът Один, е бил облечен (или дори преобразен) в жена, за да научи тази форма на магия. Сеидр е описана като шаманска форма на магия, а основните практики включват правене на заклинания с помощта на мантри, контакт с духове и мъртви, гадаене и виждане в бъдещето. Чрез влизане в състояние на транс, те са могли да прехвърлят силата на враговете си на своите воини. И накрая, Фрея има дълбока връзка с феите и изпитва голяма любов към тях.Докато Фрея била в подземното царство на джуджетата, Сварталфахайм, тя наблюдавала как четирима джуджета изработват красива огърлица от злато и скъпоценни камъни, Бризингамен, емблемата на звездите. За да получи това съкровище, Фрея попитала джуджетата какво искат в замяна. Както може би се досещате, Фрея трябвало да "спи“ с джуджетата, за да получи това съкровище, което по-късно омагьосала с магията си.Хората, родени под знака на Козирог, призовават Фрея като своя богиня-покровителка, за да ги укрепи още повече и да постигне целите си. Тя ще ви помогне да се развивате и да успеете в начинанията си и ще внесе радост в натоварения ви график!Посветете малък, красив щит на Фрея и го носете със себе си за защита и сила!Кралица Маб или Мейв/Мейб е кралица на Конахт в Ълстърския цикъл на ирландската теология. Могъщата фея кралица – вашата богиня-покровителка – е наричана "главоломната“. Мейб е силна, амбициозна, хитра и развратна, архетипната кралица воин. Тя се смята за проява на богинята на суверенитета.В древна и средновековна Ирландия пиенето на медовина е било ключова част от церемониалното встъпване в длъжност на крал. Според традицията, свръхестествена жена, представляваща суверенитета на страната, е избирала крал, като му е предлагала алкохолната напитка, като по този начин му е давала суверенитет.Хората, родени под знака на Водолей, призовават кралицата на феите Маб да им даде свирепата воля и щастие, от които се нуждаят, за да се справят с болката на мъртния свят.Посветете фейния амулет на кралица Маб и го носете, за да увеличите чара си.Йемая (Йемоджа, Иеманя, Йемана) е известна като Майката на морето, Дъщерята на дъжда, Майката-Създателка и е една от Седемте африкански сили, видни богове от пантеона на йоруба.Името ѝ (Йей Омо Еджа) означава "Майка, чиито деца са риби“ и изразява пряката ѝ връзка с морето. Често е изобразявана като русалка или чернокожа жена в морето, облечена в синьо-зелено-бяла рокля. Йемая се свързва с океана, солената вода, дъжда, лечебното плодородие, Луната, подсъзнанието, креативността и женските тайни.Йемая управлява домакинството и осигурява защита, сигурност, любов и изцеление на всички, които търсят нейната помощ. Йемая е милостив, състрадателен дух, който традиционно е бил призоваван от рибарите, за да благослови мрежите им и да осигури храна за семействата им. Освен това, съпругите на рибарите често се молели на Йемая да осигури защита и да върне съпрузите им у дома невредими.И накрая, Йемая е покровителка на всички вещици, а две от нейните свещени имена са Кралица на вещиците и Мама Вата (Майка на водите), което обяснява защо много от нейните последователи са построили олтарите си край океана.Хората, родени под знака на Риби, призовават Йемая, богинята-защитничка, за да се чувстват в безопасност и силни. Водата също е тяхната стихия и тя е "Майката, чиито деца са риби“ и затова ще ги изслуша със състрадание и ще им даде това, което поискат от нея.Посветете черупка на Йемая и я носете със себе си за изцеление и късмет.