Втора като нея няма - печели милиони с лекота и има златно сърце

© Една от култовите роли на Джулия Робъртс завинаги ще си остане тази на проститутката Вив, която от носеща дълги до над коленете чизми, се превръща в любимото момиче на чаровен милионер. Млади, стари, бедни и богати – всички се влюбват в Джулия и искат нейната героиня да получи хепиенда, за който мечтае всяко малко момиче – мъж, любов, щастие и богатство.



Джулия е незабравима със своята широка и открита усмивка и огнените си къдрици. Вив се пресяга към бижу в кадифена, луксозна кутия и капакът й щраква. Следва смях като водопад – именно той превръща тази сцена в култовата. И няма как да е по друг начин, защото от тази кристална усмивка няма как да потече друго, освен смях, който блести.



Тя е красива и печели добре



Сватбата на най-добрия ми приятел е продукцията, която прави .7 милиона само за един уикенд, като с това детронира рекордьора към онзи момент – "Безсъници в Сиатъл".



Джулия е романтичка



По душа. И няма как това да не се отрази и на филмите, в които участва. Иначе нямаше как да се преваплъти толкова добре в звездата, която се влюбва в обикновен човек в "Нотинг Хил“. И тук тя следва една жизнена линия, която кара хората особено много да я харесват – "Аз съм просто едно момиче, което стои срещу едно момче, искайки той да я обича.“



Смела е и прави стойностни неща



Доказва го с участието си в "Ерин Брокович“. Роля, която й лепва като леопардово бельо за секси дупе. Труди се много за това, което постига. "Никой не е направил даром Джулия звезда, споделя Рийз Уидърспуун след премиерата филма. – Тя просто си скъсва задника от работа“.



Робъртс знае как да се превърне от работеща майка в секси жена с много малко



Просто слага един сутиен с повдигащ ефект и погледите вече са фокусирани другаде. Точно такава е сцената от "Ерин Брокович“, в която нейната героиня се появява в светлолилав топ и сутиен с повдигащ ефект. Кой казва, че ако си силна и сериозна, не бива да изглеждаш добре?



Джулия Робъртс милиони печели. И то с лекота.



На 33 години Робъртс получава награда за най-добра актриса (за "Ерин Брокович“). "Обичам целия свят", каза тя от сцената. И ние те обичаме, Джулс!



Тя е пич!



И се чувства добре в компанията на други пичове. Така с лекота се намества между Брат Пит, Джордж Клуни и Мат Деймън в "Бандата на Оушън“.



Червенокосото момиче има златно сърце



След като става посланик на кампанията UNICEF’s Goodwill, тя се включва и на телефонната линия в “Hope for Haiti Now". И с благотворителността не спира дотук.



С 24-каратовата си усмивка Джулия прави едни от най-хубавите и запомнящи се корици на списание PEOPLE.



Джулия знае как да обича



На снимките на "Мексиканеца“ тя среща бъдещия си съпруг оператора Дани Модър. "Родена съм да бъда жена на този мъж“, споделя тя. Категоричност, която ни кара да вярваме в истинската любов.



Тя е талантлива и в театъра



През 2006 г. Джулия прави своя дебют на Бродуей. По повода New York Times пише "толкова дълбоко тревожно красива е, че не искаш да я изпускаш от поглед."



Актрисата е добър пример и вдъхновение. През 2010 г. тя участва заедно със своята племенница – Емма Робъртс, във филма "Денят на свети Валентин“. Младата актриса открито признава, че може само да мечтае да бъде толкова добра, колкото е леля й. Сигурни сме, че не само тя има подобна мечта.



Тя е съвсем земен човек. Показва го по различни начини – никога не бяга от фотожурналистите, изглежда съвсем добре и спокойно, независимо от житейската ситуация, в която те я откриват.



Джулия е майка на 3 деца. И знае много добре какво е да ги слагаш на гърне, да ги храниш, да ги успокояваш, когато плачат и не искат да заспят. Ръката й държи с еднаква лекота и златна кино награда, и наакана пелена.



Все още е една и единствена. Макар в Холивуд да наричат много млади актриси – новата Джулия Робъртс, втора като нея не се е появила. Досега с това прозвище да се сдобивали Ан Хатъуей, Рейчъл МакАдамс и Катрин Хейгъл. Дали заради усмивката, или заради актьорския талант, но без да отричаме някаква малка прилика, сме напълно съгласни, че втора Джулия все още няма. И по-добре!



20 години след "Хубава жена“ Джулия Робъртс отново блести в ролята на жена, която иска да бъде обичана и знае колко дълбоко е това нейно желание. Дълбоко и достатъчно да се удавиш. Или загубиш. В "Яж, моли се и обичай“ тя се губи в чувствата си – в мъката си, в любовта, в емпатията, губи се в посоките на света и различните държави, в които живее, докато накрая не се открива... в мъж.



Тя е толерантна и изобретателна, пише Ladyzone.bg. За 49-ия си рожден ден тя си пожелава всеки неин приятел или фен да дари точно 49 долара за LJBTQ youth.



Иска ти се да ухаеш като нея. Джулия е рекламно лице на парфюма на Lancome La vie e belle. И като че ли никога никой с толкова лекота не е показвал, че животът наистина е хубав. Освен тази хубава жена. С хубава усмивка на 52 години!