Броени дни остават до първия учебен ден. Попитахме децата вълнуват ли се за него."Нямам много желание за училище, но ми липсват приятелите“, сподели София. Тя каза още, че любимият й предмет е изобразително изкуство, а не чак толкова любимият – география.Коко, който ще бъде първокласник, очаква с нетърпение математиката:"Защото там ще пишем цифрички, а аз ги обичам“, обясни той.Анди е само на четири години, но вече знае, че училището му предстои. Чувствата му са смесени. Знае, че там ще се научи да чете и пише, но като че ли повече му се рисува и танцува.