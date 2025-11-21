Въведение Богородично: Ден на християнското семейство
Когато Пресвета Дева Мария навършила 3 години, родителите й изпълнили обещанието, което дали пред Бога още преди тя да се роди - тържествено въвели своята дъщеря в Йерусалимския храм, за да я посветят на Бога. Светата Дева била поставена на първото стъпало пред храма и се изкачила сама до най-горното. Първосвещеникът я въвел в Светая Светих, където влизал веднъж в годината само първосвещеникът. Св. Дева Мария живеела при храма с други девойки, посветени Богу. Тя усърдно се трудела, непрестанно се молела, обичала да чете Свещеното Писание, като се готвела за своето високо назначение.
Въведение Богородично за първи път се е отпразнувал като самостоятелен празник през 715 година.
Този празник напомня на родителите и учителите, че трябва да възпитават децата в благочестие и вяра, в послушание към родителите си и чистота на нравите.
