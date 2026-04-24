След седмици на относително спокойствие, Слънцето отново показа своята сила с мощно изригване от клас X2.4, регистрирано на 24 април. Събитието привлече вниманието на учените, тъй като подобни слънчеви бури могат да окажат влияние върху Земята, радиокомуникациите и дори да предизвикат красиви северни сияния, съобщава Meteo Balkans.

Какво представлява изригването от клас X2.4?

Изригванията от клас X са най-силните слънчеви експлозии, а настоящото X2.4 е сред по-мощните за последните седмици. То е било засечено от космическите наблюдателни системи на NASA и е довело до йонизация на горните слоеве на земната атмосфера.

В резултат на това е отчетено временно радио затъмнение над части от Тихия океан, в близост до Австралия. Радиолюбители и оператори на късовълнови честоти вероятно са усетили сериозни смущения в сигналите под 20 MHz около 01:00 UTC.

Очаква ли се геомагнитна буря?

Специалистите предупреждават, че на 26 април е възможна слаба геомагнитна буря от клас G1. Причината е коронално изхвърляне на маса (CME), което се очаква да засегне периферно магнитното поле на Земята