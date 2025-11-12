Сподели close
Появиха се нови доказателства в подкрепа на естествения произход на кометата 3I/Atlas. След многото конспиративни теории, дебати в социалните медии и спекулации в популярни подкасти като този на Джо Роган, този междузвезден обект все пак остава комета, пише Wired.

Най-новото потвърждение идва от обсерватория в Южна Африка, която засякла първия радиосигнал от 3I/Atlas.

Но как? Радио сигнал? Това би трябвало да потвърди, че обектът е от технологичен характер

Проблемът е, че това не е радио сигнал като предаване, излъчвано от космически кораб. Вместо това е радиочестотен модел, засечен от MeerKAT, радиотелескоп, състоящ се от 64 антени – всяка с диаметър 13,5 метра – управляван от Южноафриканската радиоастрономическа обсерватория.

И какво е засякъл?

"Беше засечена абсорбция на OH на линиите 1665 MHz и 1667 MHz“, според изследователите.

Хидроксилният радикал (OH) може да абсорбира или излъчва радиация при определени честоти (като например 1665 и 1667 MHz) поради преходи в енергийните му нива. Тези спектрални линии на OH са открити в мъглявини, комети и области на звездообразуване. OH помага на астрономите да картографират областите на Вселената, в които се образуват звезди и вода, защото може да "свети“ ярко при радиочестоти при определени условия.