Една от водещите нискотарифни авиокомпании в България – Wizz Air, започва да изпълнява редовни директни полети от София до Варшава (Модлин).Полетите до полската столица ще се изпълняват четири пъти седмично – в понеделник, сряда, петък и неделя. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.Новият маршрут от България до Полша е в продължение на стратегическото решение на Wizz Air да възобнови своята база на летище Модлин във Варшава. С добавянето на новия маршрут, авиокомпанията ще предлага полети по 32 маршрута до 15 държави от София.Варшава е една от най-динамичните и бързоразвиващи се европейски столици, която днес впечатлява както с богата история, така и със своето модерно развитие. Старият град на Варшава е включен в списъка на ЮНЕСКО и предлага възможности за романтични разходки до впечатляващи забележителности, сред които и Кралския замък. От друга страна модерната част на града привлича с архитектура и футуристични музеи като Двореца на културата и науката. Полската столица е идеалната дестинация както за бизнес пътувания, така и за културни обиколки, шопинг и вълнуващи градски почивки."С откриването на директната линия София – Варшава (Модлин) правим още една конкретна крачка към по-добра свързаност между България и Полша и улесняваме туристическите и бизнес пътуванията до един от най-динамично развиващите се икономически центрове в Централна Европа. Новият маршрут дава на българските пътници директна връзка за дълги уикенд почивки и кратки работни визити. Стартирането на линията е част от стратегията ни за растеж в региона, включително възобновяването на базата ни на летище Модлин и последователното разширяване на възможностите за пътуване в двете посоки. Инвестициите ни в млада флотилия, оперативна устойчивост и подобрено клиентско изживяване – част от програмата Customer First Compass – ни позволяват през 2026 г. да продължим да предлагаме достъпни и надеждни възможности за пътуване“, сподели Анастасия Новак, мениджър "Корпоративна устойчивост и комуникации“ в Wizz Air.