Ябълковият оцет – изключително полезен, но също толкова коварен
© ФОКУС
Най-често споменаваната активна съставка е оцетната киселина. Именно тя стои в основата на част от потенциалните здравословни ефекти, които науката изследва през последните години. ФОКУС събра за вас важните неща, свързани с тази кулинарна подправка.
Подпомагане на храносмилането
Ябълковият оцет може да стимулира производството на стомашни сокове, което улеснява разграждането на храната. При някои хора това води до по-малко усещане за тежест и подуване след хранене. Този ефект обаче е индивидуален и не бива да се приема като универсално решение при храносмилателни проблеми.
Влияние върху кръвната захар
Изследвания показват, че приемът на малки количества ябълков оцет преди или по време на хранене може да подобри инсулиновата чувствителност и да забави покачването на кръвната захар. Това го прави интересен обект на внимание при хора с инсулинова резистентност или преддиабет, но не и заместител на медицинска терапия.
Контрол на апетита и телесното тегло
Съществуват данни, че оцетната киселина допринася за по-дълго усещане за ситост. Това може индиректно да подпомогне контрола върху приема на храна. Важно е обаче да се подчертае, че ябълковият оцет сам по себе си не води до отслабване, ако не е част от цялостен, балансиран начин на живот.
Антимикробни свойства
Ябълковият оцет притежава естествени антимикробни качества. Традиционно се използва за почистване, консервиране на храни и дори като помощно средство при леки кожни раздразнения. Тези свойства се дължат отново на органичните киселини, които потискат растежа на определени бактерии.
Ползи за кожата и косата
Разреден с вода, ябълковият оцет често се използва като тоник за кожа или изплакване за коса. Смята се, че подпомага възстановяването на естественото pH, което може да подобри външния вид при мазна кожа или пърхот. Тук ефектите са по-скоро козметични и не бива да се бъркат с лечебни.
ФОКУС предупреждава, позовавайки се на специалистите:
Въпреки популярността си, ябълковият оцет не е безобиден. Концентрираната киселина може да увреди зъбния емайл, лигавицата на хранопровода и стомаха. Затова се препоръчва винаги да се разрежда с вода и да не се приема на празен стомах от хора с гастрит, язва или рефлукс.
