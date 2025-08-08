Книгата "ХлебЯна: (Не)обикновена история“ не е за професионалните пекари и хлебари, а за всички. Това каза Яна Имреорова – професионален хлебар и автор на книгата, в предаванетонас водещ Ася Александрова.При правенето на хляб има основни правила. "Има фактори, които влияят на процеса. Но идеята да направиш хляб е много по-дълбока. Тя е онази магия, която те кара да почувстваш живота и после да го споделиш с любимите си хора и да получиш усмивките обратно. Месенето на хляб е пречистващо“, сподели Яна Имреорова.Самата тя открива магията на месенето късно. Хлябът я е научил на търпение. "Научи ме просто да приемам, че не мога да влияя на всичко, а трябва да се науча да приемам това, което ми се поднася, като урок, като предизвикателство или като награда. Когато работиш нещо с душата и сърцето си, получаваш истинска наслада, вземаш всичко от живота“, допълни Имреорова.Предпочита занаятчийските брашна, без добавки и подобрители. Използва чешмяна вода. Солта е важна – тя е катализатор на процесите и дава структурата на хляба. Тя може да забърза процеса, но когато е в повече, може и да го забави.В книгата си Яна Имреорова представя различни рецепти за приготвяне на квас – от кефир, от боза, от комбуча, от обелки на плодове, от диви горски теменужки, от билки. "Най-стабилен е квасът, направен само от вода и брашно. Всички останали съм приготвяла за кратко време, водена от любопитството ми кой е най-капризен. Всички са абсолютно различни като поведение, като аромат, като сила, като темперамент. Дивите маи са ми най-интересни, приготвени от плодове и ядливи цветя“, сподели тя.Хлябът с квас се пече на максимална температура, като във фурната се поставя тава с вода. "Тя запазва влагата във фурната и позволява на хляба да "се отвори“, обясни хлебарят.