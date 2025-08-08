ЗАРЕЖДАНЕ...
Яна Имреорова: Идеята да направиш хляб е много по-дълбока - тя е онази магия, която те кара да почувстваш живота
© Фокус
При правенето на хляб има основни правила. "Има фактори, които влияят на процеса. Но идеята да направиш хляб е много по-дълбока. Тя е онази магия, която те кара да почувстваш живота и после да го споделиш с любимите си хора и да получиш усмивките обратно. Месенето на хляб е пречистващо“, сподели Яна Имреорова.
Самата тя открива магията на месенето късно. Хлябът я е научил на търпение. "Научи ме просто да приемам, че не мога да влияя на всичко, а трябва да се науча да приемам това, което ми се поднася, като урок, като предизвикателство или като награда. Когато работиш нещо с душата и сърцето си, получаваш истинска наслада, вземаш всичко от живота“, допълни Имреорова.
Предпочита занаятчийските брашна, без добавки и подобрители. Използва чешмяна вода. Солта е важна – тя е катализатор на процесите и дава структурата на хляба. Тя може да забърза процеса, но когато е в повече, може и да го забави.
В книгата си Яна Имреорова представя различни рецепти за приготвяне на квас – от кефир, от боза, от комбуча, от обелки на плодове, от диви горски теменужки, от билки. "Най-стабилен е квасът, направен само от вода и брашно. Всички останали съм приготвяла за кратко време, водена от любопитството ми кой е най-капризен. Всички са абсолютно различни като поведение, като аромат, като сила, като темперамент. Дивите маи са ми най-интересни, приготвени от плодове и ядливи цветя“, сподели тя.
Хлябът с квас се пече на максимална температура, като във фурната се поставя тава с вода. "Тя запазва влагата във фурната и позволява на хляба да "се отвори“, обясни хлебарят.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Учени разкриха защо не трябва да приемаме кофеин вечер
22:51 / 07.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.