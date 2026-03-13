Янка Рупкина е приета в болница в тежко състояние
По думите ѝ, снощи успяла за кратко да разговаря с певицата по телефона, която споделила, че се чувства много зле през целия ден. След бърза реакция от страна на близките ѝ, Рупкина е била откарана в болница.
Лекарите са заявили, че тя е приета навреме и се полагат всички необходими грижи за състоянието ѝ. Към момента не се съобщава каква е причината за хоспитализацията и колко сериозно е състоянието на певицата.
През последните години Рупкина неведнъж е имала здравословни проблеми. В началото на 2024 г. тя беше приета в болница след оплаквания от болки в гърба и кръста, а през 2023 г. претърпя операция на жлъчката, която я принуди временно да прекрати участията си.
