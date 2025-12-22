Юксел Кадриев наистина е влюбен като ученик
©
Почитателите му напълно се съгласиха с това твърдение. Новинарят получи много одобрителни коментари от свои последователи.
Извън шегата, Юксел наистина е влюбен като ученик в настоящата си приятелка - значително по-младата от него Венцислава Велчева. Двамата се разбирали отлично и той я слушал за всичко, издават хора от обкръжението им. Като по-млад Кадриев изобщо не бил толкова сговорчив, но с напредването на годините се научил на търпение и компромиси в отношенията.
Още по темата
/
Дениз: Виктор е стиснат
18:08
Още от категорията
/
"Искам да внеса жива елха в дома си, а не пластмасова": Все повече хора предпочитат истинските коледни дръвчета
18:11
bTV обяви нова промяна
12:30
Диян Стаматов: Най-голямата празнота в съвременния свят не е липсата на вещи, а липсата на съпреживяване. Именно тя ражда тъжни деца
11:52
NiceMag.bg: Tермопомпите въздух–вода се превърнаха в ключов елемент на модерното строителство в България
09:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.