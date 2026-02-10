Юксел Кадриев шпори с нов електромобил. Колата е малка, модерна и струва около 50 000 лева. Юксел не е заложил на някоя известна марка, а на китайско производство. Кадриев се е спрял на електричка не защото много иска да опазва околната среда, а заради безплатното паркиране в синя и зелена зона в центъра на София.Той е купил колата чисто нова и най-вероятно е на изплащане. Новинарят живее в апартамента на приятелката си Венцислава Велкова, който явно е близо до предишното общинско жилище на Юксел в квартал "Борово", защото го засякохме да се придвижва по бул "Бъкстон". Звездата на Би Ти Ви кротко стоеше в трафика и чакаше колите да потеглят. Юки едвам се събира в малката електричка и главата му почти опира в тавана. Возилото е решено в актуалния свят мента.Кадриев случи на заможно гадже със собствен бизнес. По данни от Търговския регистър на 16 юли 2025 г. красивата Венцислава е регистрирала собствена фирма с името "VENEE" , оформена като еднолично дружество с ограничена отговорност и със седалище в София. На хартия дейността й е производство и търговия с дрехи, импорт-експорт, дейности в социалните мрежи и всякаква друга незабранена от закона активност.На практика обаче брюнетката е заложила на едно - корсетите. Венцислава вече има онлайн бутик, макар и без сайт, без физически магазин и без обявени цени. Брандът носи името VENEE и се развива изцяло в социалните мрежи. До неотдавна в колекцията присъстваха само два модела - черни, силно вталени корсети с гръмките имена "Париж" и "Казабланка", изработени, по нейни думи, от висококачествени материали с фина дубайска дантела.И двата модела се предлагаха само в размери 36, 38 и 40 - тоест за фини и слаби дами. Сега обаче Венцислава разшири асортимента. Новата й миниколекция включва същите корсети, но този път и в синьо, и зелено. Отново - ръчно ушити, отново - лимитирани в по три размера от модел. Поръчките се правят единствено с лично съобщение.На запитванията учтиво отговаря самата Венцислава, тъй като към момента няма данни фирмата да има наети служители. Новата линия корсети са на цена от 80 евро и са с връзки на гърба и могат да се регулират. За лице на марката младата дама логично е избрала... себе си. На кадрите тя позира с прибрана коса, за да изпъкват корсетите и стройната й фигура.Брюнетката тепърва прохожда в модния бизнес, но ентусиазъм очевидно не й липсва. И подкрепа - също. Юксел Кадриев не пропуска да хареса всяка публикация на любимата си и активно рекламира начинанието в личния си профил. "Момчета, Венцислава има нещо много специално за вашите дами“, написа наскоро новинарят, публикувайки снимка на половинката си, облечена в корсет, пише "Уикенд“.