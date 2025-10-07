52-годишният Юксел Кадриев е нов човек, откакто се залюби с младата си приятелка Венцислава. Новинарът е широко усмихнат, пише стихове, които замечтано рецитира и полага сериозна грижа за фигурата си, за да е на ниво до елегантната си любима.Даже дава съвети на всички, които искат да спрат времето и да изглеждат млади: "Спри да пушиш, спри да пиеш алкохол, спри да играеш хазарт, спри да употребяваш наркотици. Защото Матрицата иска да си зависим, иначе не би могла да те манипулира. Спортувай, излез на въздух, качи се в планината, плувай, чети качествена литература, а не всевъзможни глупости в интернет, образовай се, мисли, храни се разумно, моли се, пости."Водещият имаше своите проблеми с алкохола, които го оставиха без книжка през 2013 година. Той бе арестуван в края на месец февруари заради шофиране в нетрезво състояние. При излизане с колата от паркинга на площада пред Народното събрание блъснал такси. Направеният с дрегер тест показал 1,59 промила алкохол в кръвта. След като призна вината си, Кадриев получи три години условна присъда."Страшно съжалявам за случилото се, нямам с какво да се оправдая и тази присъда ще ми е за урок. Никога повече няма да се качвам на колата, щом съм пил алкохол", разкая се тогава Юксел.Съвсем различен е Кадриев извън студията, когато е с двете си любими жени - щерката и гаджето. Двамата с Венцислава обичат много да пътуват из Гърция, но тази година избраха да прекарат лятната си отпуска в Кипър. Преди това пък посрещнаха скъпи гости в България - ceмейството на сестрата на Венцислава. Инес от години живее в Германия с мъжа си и има две деца. Баба им Илиана, майката на Инес и Венцислава, често пътува, за да е в помощ на младото семейство. В началото на лятото обаче Юксел също бе признат официално за част от фамилията, след като стана кръстник на племенниците на гаджето си, пише "Минаха години"."С огромна радост станах кръстник на тези двама бъдещи големи мъже, племенници на моята прекрасна Вени. Отговорността да бъда техен духовен баща е огромна и я поемам най-съзнателно, но наред с това и щастието е истинско и се моля Бог да ми дава Дълготърпеливост, за да ги водя по правия път на Христовата православна вяра и по Божията воля да ги науча да следват и почитат Всевишния наш Бог! Светото кръщение на Максим и Винсент беше истински божествена церемония благодарение на ставрофорен иконом Николай Георгиев от софийския митрополитски катедрален храм "Св. вмчца Неделя". Благодаря за честта, с която ме удостоиха родителите на Макси и Вини - Инес и Михаел, като ме избраха за кръстник на децата им! Вече имат специално място в молитвите ми! Благодаря, благодаря, благодаря! Бог да дава здраве на всички ни и на всички вас!", разказа за емоцията си телевизионерът.