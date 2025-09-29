ЗАРЕЖДАНЕ...
Юлиан Константинов с дълбоко пазена тайна, свързана с жена му
"Така е, признавам, щастлив съм, но няма да кажа дали съм сгоден, или не. Това са лични неща", сподели талантливият оперен певец.
Красавицата се казва Силвия и двамата са заедно от миналата година, дори са били на море във Варна.
Тези дни те бяха на представление, в което участват Александър Сано и Петър Антонов, и на ръката на Силвето е забелязан огромен пръстен с камъни. Варненката, която има дете от минала връзка, вече живее с Юлиян и двамата много си допадат. Той е на 59 години, а тя е почти 15 години по-млада от него, но възрастта не му личи, тъй като е в топформа. Мълвата твърди, че красавицата работи в чуждестранна фирма и е мениджър.
Преди пет години дори близките на Константинов бяха изненадани, че той се е разделил със съпругата си Юлия, с която имат две пораснали момчета. Двамата бяха заедно 20 години, през половината от които били само гаджета. Юлиян и Юлия смятали, че имат кармична връзка и ще остареят заедно за цял живот, но явно отношенията им са се разпаднали. Иначе любовта им започнала безоблачно с куп съвпадения. Освен че са адаши, братята им са учили в едно училище.
Веднъж се срещнали случайно в столичен трамвай и се влюбили от пръв поглед. "Познах го, без да го бях виждала преди", споделяла е русокосата красавица за първата среща с бившия си мъж. Тогава тя била на 17 години. По-късно започнали да живеят заедно, но се случила тежката финансова криза в страната. Юлиян направил дебют на софийска сцена и след това заваляли участията му по цял свят. С днешна дата и двамата са щастливи в личния си живот, а децата вече са отраснали, пише "България Днес".
