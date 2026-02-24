"Приех да съм водещ на "Дъ Флор: Превземи играта", защото обичам предавания, свързани със знания и бърза мисъл. Харесва ми, че играта е динамична и с много напрежение между участниците", признава актьорът Юлиан Костов, който е водещ на новото риалити "The floor: Превземи играта“.За варненеца Юлиан Костов актьорството не е било детска мечта. Преди да тръгне по този път, дълги години е състезател по плуване. Стига дори до националния отбор, но това продължава кратко, тъй като заминава да учи "Бизнес Мениджмънт" в Нидерландия. Там бързо осъзнава, че нито едното от нещата, с които се е захванал, не е за него. Изпада в депресия, заради която изоставя лекциите и тренировките, спи по 13 часа и гледа филми."В един момент толкова много пъти гледах Жокера на Хийт Леджър, че си казах: "Ха, чакай да пробвам и аз", взех да си се снимам и ми хареса. Казах си, че да си актьор е истинска професия, която мога да пробвам", споделя Костов.Първо заминава за Лондон, където прави плахи стъпки в киното. Налага му се да преживява с мизерни средства, но не се отказва и започва да посещава различни школи, за да се учи на "занаят". След време, прекарано в английската столица, той поема към Америка и се установява в Меката на киното - Лос Анджелис, пише "Минаха години"."За да си успешен в Холивуд, трябва да си най-добрият актьор, който можеш да бъдеш, и да си много упорит. Няма да крия, че когато не спечелих главна роля за "Междузвездни войни", въпреки че бях стигнал до четвърти кръг, бях съкрушен. Но в нашата професия е така, а и при мен съществува една закономерност, която съм забелязал. След всеки успешен проект, в който участвам, след това задължително имам период, в който стоя без работа. Така беше включително и след сериала "Белият лотос". Минаха седем-осем месеца, докато не дойде предложението да направя моя дебют в театър в Лондон", връща лентата назад за триумфа му в легендарния "Уест Енд" - британския еквивалент на "Бродуей“, Костов.Макар да няма опит на театрална сцена, за изпълнението на българина британската преса е особено ласкава. "Юлиан Костов е неустоимо очарователен и харизматичен невъзможно е да не се влюбиш в играта му", пишат за ролята му на полския емигрант Мрожек в пиесата "Till The Stars Come Down" на Бет Стийл журналистите от Острова. За три месеца постановката е изиграна 101 пъти и при това при пълен салон. Разбира се, Костов не загърбва ангажиментите и в киното.В края на 2019 г. Юлиан е във видеоразговор с българска актриса, избрана за финален кастинг на холивудска продукция. "Закълни се, че това е истинско и не си трафикант на хора", моли го Мария Бакалова, която трябва да отлети за Лондон за последния кастинг на "Борат 2". "Попитах я как изобщо й е хрумнало такова нещо, а тя отговори: "Такива неща не се случват на хора като нас!". И аз се разплаках. Не искам в България да има деца, които си мислят, че нещо толкова хубаво не може да им се случи само защото са от България", разказва за първата си среща със сънародничката си Юлиан. Когато Бакалова печели кастинга, той й предлага да бъде неин мениджър - роля, за която се е подготвял през последните 10 години.Българската публика имаше възможност да го гледа на голям екран и във филма "Триумф", продуциран от Мария Бакалова, който се занимаваше с мистериозната история около копаенето на дупката в Царичина, където би трябвало да се открият останки на прачовека."Няма как да забравя участието ми в "Триумф", защото в този филм снимах първата си секс сцена в киното. Трябваше пред камерите да сме интимни с Мария и се заливахме от смях, защото ние с нея сме си като брат и сестра", спомня си актьорът.Освен киното той има и друга страст - музиката, и дори вече е записал няколко рап парчета. Не спира да работи и по друг свой проект - сценарий за филм, в който да разкаже собствения си живот. Избрал е и предизвикателното заглавие "Робърт де Ниро е баща ми“. Даже мечтае сценарият да стигне до самия Робърт де Ниро и той да участва във филма. Фокусът върху този голям актьор всъщност въобще не е случаен. Мнозина в Холивуд сравняват Юлиан с младия Де Ниро и ако човек се вгледа по-внимателно, наистина ще открие прилика между двамата.Юлиан Костов е доказателство, че успешната кариера и любовта могат да вървят ръка за ръка. Актьорът е истински щастлив с приятелката си Мирела Илиева, която телевизионните зрители гледаха в риалити форматите "Игри на волята“ и "Трейтърс“. Двамата се запознават на новогодишно парти във Варна през 2018 г., само че любовта им не пламва тогава. Юлиан много я харесва, но смята, че е малка и дори й казва, че ще чака да порасне.Така и се случва. Минава време и през лятото на 2023 г. двамата се засичат в бар на морето. Той я хваща за ръката, води я до водата и я целува. На втората седмица й посвещава разказ, а няколко месеца по-късно пътуват за Тайланд, за да се снима с Юлиан в хитовия сериал "Белият лотос". Така вратите на киното се отварят и за Мирела. Съвсем случайно на вечеря я забелязва продуцентът на сериала, който й предлага да се яви на кастинг за малка роля. Тя се съгласява и е одобрена. В края на януари пък излезе и съвместният им музикален проект "Твоето тяло".