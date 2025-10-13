ЗАРЕЖДАНЕ...
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
Костов, който има роли в доста български, но основно в чужди хитови продукции, а вече участва и в английски мюзикъл в Лондон, ще преведа 100-те участници през цялата игра за територия на светещия под в шоуто. Всеки въпрос, на който участник отговаря правилно, означава нова завоювана територия, съответно – пари по сметката му. Който пък не успява да отговори, отпада.
Очаква се това шоу да бъде пуснато по Нова тв в началото на следващата година и да се бори за рейтинг в директна схватка със "Стани богат". Двете предавания най-вероятно ще вървят в едно и също време по телевизията. И двете ще са на запис. Това означава, че двамата водещи – Юлиан Костов и Ники Кънчев, ще са в директна борба за фенове и рейтинг, пише "Уикенд".
Клъцна носа си втори път
Нети се разплака в ефир: Не знам дали тя някога ще бъде истинска ми майка. Сега разбирам колко е било болезнено
