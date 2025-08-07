ЗАРЕЖДАНЕ...
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
©
"Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога!", започва тя и посочва, че атаките срещу Стъки са добре планирани, целенасочени и обслужват амбициите на конкуренти, които искат да овладеят ръководството на ММА федерацията. Дончева твърди, че целта на тези опити е отварянето на "вратата към нелегалните състезания по боеве без правила, с алкохол, наркотици и залагания".
По думите ѝ, кампанията срещу съпруга ѝ е особено активна сега, когато се обсъжда включването на ММА спорта в олимпийската програма за 2032 година. Тя защити прозрачността на федерацията, заявявайки, че всичките ѝ разходи са достъпни публично и се извършват по банков път.
Дончева отправи критики и към опоненти, които, по думите ѝ, са изключени от федерацията от свои колеги поради злоупотреби и неуважение.
Публикацията завършва с лична нотка:
"Обичам те, Станислав!", пише Юлияна Дончева, твърдо застанала зад съпруга си в разгарящия се скандал, пише "България Днес".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Диетолог: Не може всяка хапка, всяко ставане вечер до хладилника, да води до вина, срам, самосъжаление и до чувство на провал
09:45
Лекар: До 2-годишна възраст децата да не правят това, а между 2 и 5 години да бъде не е за повече от един час
06.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Единствената "черна" луна за 2025 г. ще е през август
22:39 / 06.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.