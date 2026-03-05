За "Евровизия" DARA ще работи с прочутия Фредрик Ридман, автор на две спечелили конкурса изпълнения
©
В социалните мрежи тя разкри, че ще работи с прочутия режисьор Фредрик Ридман по сценичното представяне на избраната българска песен "Bangaranga".
"Подготвена съм с всички костюми, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера възможно най-скоро кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият режисьор, с когото ще работим. А сега всичко все още ще се променя. Танците, сцената, костюмите", коментира по-рано DARA.
Plovdiv24.bg припомня, че Ридман е поставял две изпълнения, спечелили "Евровизия" - "Heroes" на Måns Zelmerlöw от Швеция през 2015 г. и "The Code" на Nemo от Швейцария през 2024 г. През 2025 г. пък е бил креативен директор на френските и албанските песни.
DARA ще изпълни "Bangaranga" за България на конкурса "Евровизия" през май във Виена. Планирано е тя да излезе в първата половина на втория полуфинал на 14 май.
Песента бе избрана чрез комбиниран вот – от професионално жури и от зрителите, гласували чрез официалната платформа eurovision2026.bg. Композицията събра най-голяма подкрепа от жури и публика на заключителния за българската селекция концерт, на който DARA изпълни 3, специално написани за конкурса песни.
Музиката и текстът на "Bangaranga“ са дело на Анн Джудит Уик (Anne Judith Wik), Кристиан Торсеа (Cristian Tarcea – Monoir), Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос (Dimitris Kontopoulos).
"Думата bangaranga е на ямайски и означава "революция". Това е вътрешна революция, откритие на по-висшата сила в себе си", обясни самата DARA.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Преди 2 години Росица Пейчева роди третото си дете, а на 2 март с...
14:43 / 04.03.2026
Токсиколог: Едно наргиле се равнява на 100 изпушени цигари
13:12 / 04.03.2026
Нов сериал тръгва по БНТ
13:02 / 04.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.