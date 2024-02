За За Габор: Никога не мразете толкова силно един мъж, че да му върнете диамантите

© За За Габор е тази, която откри тайната на вечната средна възраст, казва навремето за нея известният американски актьор и музикант Оскар Левант. Със сигурност е бил прав, защото холивудската кинолегенда напусна света на живите само месец и половина преди да навърши 100 години.



За За или Шари/Сара, както е истинското ѝ име, е родена на днешния 6 февруари през 1917 г. в Будапеща в семейство с еврейски произход. Тя е средната дъщеря на Джоли и Вилмош Габор – двете ѝ сестри Магда и Ева също са изкушени от киното и правят кариера в Холивуд.



Малкото момиченце обаче не може да изговаря правилно името си и затова близките ѝ започват да я наричат За За. През 30-те години, вече пораснала, тя участва в един от унгарските конкурси са красота и го печели. За съжаление е дисквалифицирана, тъй като все още не е навършила пълнолетие и няма право да участва в събития от този тип.



Няколко години по-късно Габор започва работа във Виенския театър и печели овации с превъплъщението си в оперетата "Der singende Traum". Има потресаващ глас, който веднага привлича вниманието на специалистите, включително на големия тенор Ричард Таубер. По време на Втората световна война За За емигрира в САЩ, пише Artday.bg.



Холивудският ѝ дебют е през 1952 г. с "Lovely to look at" и през дългата си кариера се снима в повече от 70 филма. Най-голям успех ѝ носи "Мулен Руж" на Джон Хюстън. Участва и в "Лили", "Обществен враг номер едно", "Ние не сме женени", "Допир със злото", "За първи път", "Пепи" "Голо оръжие 2 ½" и др. През 1958 г. печели наградата "Златен глобус" в категорията "Най-очарователна актриса".



Ето някои от най-култовите сентенции на За За:



"Ако една жена подари себе си на един мъж, накрая той винаги получава сметката."



"Бракът е кратък отдих между два романа."



"Мъжът е като огън – никога не бива да остава без надзор."



"Меденият месец завършва тогава, когато кучето започне да носи домашните пантофи на съпруга, а съпругата започне да лае."



"Мъжете оценяват дълбочината на една жена само по нейното деколте."



"Никога не мразете толкова силно един мъж, че да му върнете диамантите."



"Нежененият мъж е несъвършен човек, а жененият мъж е свършен човек."



"Трябва ми просто мъж, който да бъде мил и разбиращ. Толкова много ли искам от един мултимилионер?"



"Да се разведеш, само защото не обичаш един мъж, е почти толкова глупаво, колкото да се ожениш, само защото го обичаш."



"Трябва да приемаме мъжа такъв, какъвто е, но да го оставяме в този му вид е недопустимо."



"Аз съм родена домошарка. Всеки път, когато зарязвам някой мъж, за мен остава къщата му."



"За умната жена мъжете не са проблем; за умните жени мъжете са решение."



"Няма смисъл да се спори с мъж – той, така или иначе, никога не е прав."



"Сексът е добър примерно година-две, след това вече ви е нужна любов."



"Не знам нищо за секса, защото винаги съм била омъжена."



"Хората казват, че времето минава. Времето казва, че хората си отиват."



"Имам само два недостатъка. Лоша памет и… още нещо!"



"Когато признаваш реалността, не се опитвай да я оправдаваш."



"Красотата спасява света, ако е добра. Но добра ли е тя? Не красотата ще спаси света, а светлите помисли. Има ли по-голям порок от надменната и безбожна красота?"



"Слабият винаги прави път на силния и само най-силният прави път на всички."



"Животът е толкова пълен и щедър, че човек винаги ще намери къде да се нахрани до насита."



"Хората са животни от животинското царство, затова и не искат да бъдат хора."



"Не търси повод, има толкова много причини…"