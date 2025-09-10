ЗАРЕЖДАНЕ...
За какво "говори" разликата в горната и долната граница на кръвното?
Обикновено първото измерване на кръвното показва по-високи стойности, което е реакция на организма.
В повечето случаи второто измерване показва по-ниски стойности и този втори резултат е показателен, а между две измервания трябва да минат няколко минутки.
Маншетът на апарата трябва да е 2 см над лакътната сгъвка, като човек е седнал и стъпил с двата крака на пода, пише zdrave.to. Трябва да е спокоен, а също така да не мери кръвното си налягане веднага след ядене.
