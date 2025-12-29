Докато едни празнуват, други се потопиха във водите на морето край Варна в търсене на съкровища. Двама мъже въоръжени с металотърсачи и ентусиазъм въпреки студа прекараха часове в плитчините на "Златни пясъци"."Намира ли сме какво ли не от халки, очила, телефони", смее се Дениз. Той споделя, че за него това е хоби. Запалил се преди година, а за краткото време вече е бил в няколко държави с металотърсача си да търси съкровища. Най-странното нещо, което е наммирал наморското дъно са зъби - златни.Дениз споделя, че е помогнал на много хора. "Често се случва като ни видят да ни молят да потърсим загубена ценност. Вадил съм много пръстени, най-вече халки, а хората са изключително щастливи и благодарни. Последно спасихме халката на един румънец", спомня си той.По думите му обаче най-често се намират дребни монети.Казваме "чао" на Дениз, който отново се потапя в морето край Варна, чиято температура днес е едва 9 градуса.