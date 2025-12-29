За съкровища в морето край Варна с металотърсач: Какви са най-големите находки по дъното?
"Намира ли сме какво ли не от халки, очила, телефони", смее се Дениз. Той споделя, че за него това е хоби. Запалил се преди година, а за краткото време вече е бил в няколко държави с металотърсача си да търси съкровища. Най-странното нещо, което е наммирал наморското дъно са зъби - златни.
Дениз споделя, че е помогнал на много хора. "Често се случва като ни видят да ни молят да потърсим загубена ценност. Вадил съм много пръстени, най-вече халки, а хората са изключително щастливи и благодарни. Последно спасихме халката на един румънец", спомня си той.
По думите му обаче най-често се намират дребни монети.
Казваме "чао" на Дениз, който отново се потапя в морето край Варна, чиято температура днес е едва 9 градуса.
