Задава се приятно време
© Plovdiv24.bg
Утре над Северна България облачността ще е значителна, на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 7°-10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още от категорията
/
Калин Врачански: Хората отново са на улиците, защото управляващите започнаха безобразно да дирижират цялата страна
07.12
Златко Златков, сдружение "Русаля": Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион
07.12
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
07.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:51 / 07.12.2025
Уникален медицински случай с "каменно бебе" продължава да впечатл...
17:51 / 07.12.2025
Анна-Шермин: Никога не съм правила секс за пари и не съм била инт...
16:36 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.