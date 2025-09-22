ЗАРЕЖДАНЕ...
Задължително изхвърлете тези храни от фризера си!
©
Размразена храна
Колко пъти сте размразявали месо или зеленчуци и сте решавали в последния момент да не ги готвите? Ако ги върнете в хладилника или фризера, за съжаление ще трябва да ги изхвърлите, тъй като всеки път, когато размразявате и след това замразявате отново дадена храна, увеличавате шансовете за развитие на бактерии. Не забравяйте, че ако храната остане на стайна температура повече от два часа, трябва да я изхвърлите, пише cantina.protothema.gr.
Забравени остатъци от храна
Колко пъти сте слагали кутията за обяд на майка си в хладилника или фризера и сте забравяли, че е там? Сготвената храна, когато е оставена във фризера, трябва да се консумира в рамките на 3-4 месеца. Така че, ако имате остатъци от храна за по-дълъг период от време, ще трябва да ги изхвърлите.
Развалени кубчета лед
С течение на времето ледът поема миризмите на храните около него. Така че, ако вашите кубчета лед започнат да миришат, трябва да ги изхвърлите и да си направите нови. Когато правите кубчета лед, трябва да ги съхранявате в херметически затворен контейнер или торбичка.
Стар сладолед
Ако по някаква причина забравите сладолед във фризера си за повече от три месеца, тогава трябва да го изхвърлите. Като цяло сладоледът, както и другите млечни продукти, остава пресен в хладилника в продължение на три месеца. Във всеки случай обаче трябва да знаете срока на годност, посочен на опаковката.
Още от категорията
/
Тази рецепта ви дава възможност да използвате един от популярните летни зеленчуци по неочакван начин
18.08
Варени, омлет, поширани, пържени, бъркани яйца – учени откриха връзка между предпочитанията ви и характера
02.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Частично слънчево затъмнение ще озари небето довечера
20:47 / 21.09.2025
След дълга пауза: Голяма холивудска звезда се завръща към музикат...
16:16 / 21.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.