Захари Бахаров излиза от затвора
Това става ясно от кратко видео с информация, което от екипа публикуваха в социалните мрежи, пише "Телеграф".
Според публикуваните кадри Иво Андонов, който е смятан за един от най-опасните играчи в подземния свят, отново е на свобода и започва да събира верни хора около себе си. А кои ca най-верните му другари? Росен Куката и Тишо Близнака.
Поне за тях е загатнато във видеото: "Слухове в ъндърграунд средите твърдят, че след дълго отсъствие верният приятел на Иво Андонов се завръща на криминалната сцена. Той е добре познат със своята лоялност, но и с крайната си импулсивност. За него е сигурно едно - завръщането му ще раздвижи сенките в подземния свят". В ролята на Куката отново ще видим Мариан Вълев.
Става ясно и че в новия сезон ще има разбита нарколаборатория, ще има гангстерски престрелки и показни арести на хора от криминалния свят. "Връщат ли се мутренските години", пише под статия със снимка на Тишо Близнака, героя на Кирил Ефремов. "След завръщането си Големия близнак се утвърждава като ключов съюзник на Иво Андонов. Неговата лоялност към новия му бос е непоколебима, особено след като го спасява от сигурна смъртна два пъти", се казва в експозето на Тишо.
