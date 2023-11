Зак Ефрон е готов да изиграе Матю Пери в биографичен филм за него 

© People Докато вървеше по червения килим за световната премиера на новия си филм "The Iron Claw" в Далас, Тексас, в сряда вечерта, Зак Ефрон разкрива ексклузивно пред PEOPLE, че би бил готов да изиграе Пери - който почина миналия месец на 54-годишна възраст - в бъдещ биографичен филм, след като Пери изрази преди това, че би искал Ефрон за ролята.



"За мен е чест да чуя, че е мислил за мен, за да го играя“, казва Ефрон.



"Ще видим. За мен ще бъде чест да го направя", добавя той.



Отбелязвайки, че е "съкрушен“ от загубата на Пери, Ефрон също така разказва приятни спомени, които има от заснемането на комедията от 2009 г. "17 Again" заедно със звездата от "Приятели“.



"Той беше ментор за мен и направихме наистина страхотен филм заедно“, казва той. "Погледнах към него, научих комедиен момент от този човек. Искам да кажа, че когато снимахме "17 Again", беше толкова сюрреалистично за мен да погледна от другата страна и да го накарам да бъде там, защото научих толкова много от него, от целия му живот."



17 Отново Ефрон изигра по-младата версия на Майк О'Донъл на Пери. Филмът се съсредоточава върху 37-годишния Майк, който съжалява за начина, по който се е протекъл животът му, докато не получава шанса да го промени, когато попада във времевия водовъртеж и отново става тийнейджър.



Репортерът Атина Кросби, която беше снимана да вечеря с Пери в хотел Bel-Air един ден преди смъртта му, каза, че звездата "иска да направи филм за живота си и да направи биографичен филм“ — и че той "иска Зак Ефрон, който вече го изигра, да го изиграе отново, защото е свършил много добра работа."



Актьорският състав на "17 Again" също включваше Лесли Ман, Мишел Трахтенберг, Джим Гафиган и Томас Ленън.



Ленън, който също работи с Пери по телевизионния сериал "The Odd Couple", започнал през 2015 г., написа почит към Пери, публикувана от Variety.



"Мати имаше огромни чувства и не се страхуваше да те направи част от тези чувства. Комедиен гълтач на мечове с истински мечове. Мечовете болят“, написа 53-годишният Ленън, добавяйки по-късно, "Мати винаги се опитваше да стане по-добър. Мати беше готов да говори. Мати не искаше да бъде сам. Мати искаше да те накара да се смееш, дори ако преглъщането на мечовете боли."



Най-известен с ролята на Чандлър Бинг в 10 сезона на ситкома "Приятели", Пери е известен и с филми като "The Whole Nine Yards от 2000 г.", "Fools Rush In от 1997 г." и "Three to Tango от 1999 г".



Семейството на Пери казват в изявление, че са "с разбито сърце“ от неговата "трагична“ смърт.



"Сърцето ни е разбито от трагичната загуба на нашия любим син и брат. Матю донесе толкова много радост на света, както като актьор, така и като приятел", казаха те. "Всички вие означавахте толкова много за него и ние оценяваме огромното изливане на любов.“



Ефрон играе в "The Iron Claw“ заедно с Джереми Алън Уайт, Харис Дикинсън и Стенли Саймънс като истинските братя и сестри професионални борци, съставляващи семейството на Фон Ерих.



На червения килим в сряда вечер Ефрон сподели за възгледите си за славата, тема, включена във филма "A24".



"Мисля, че времената се променят“, признава Ефрон. "Едно нещо, което ще кажа, е, че в днешно време всеки има телефон, така че това е интересна част от това да си известен. И мисля, че това е темата на този филм. Начинът, по който беше за [м Кевин, семейството му, това говори за много от недостатъците или може би за капаните на славата."



"Трябва да си воин, за да преминеш през това ---, човече“, продължава той. "И за това е тази история. Уважавам дяволите на момчетата, които падат и са в състояние да се изправят и да устоят.“



Възпитаникът на High School Musical добавя: "Мисля, че всеки може да се свърже с него на едно или друго ниво.“



"The Iron Claw" ще е в кината на 22 декември.