© виж галерията Загадкатa на Sofia24.bg е свързана с един актьор, който направи шеметна кариера в Холивуд. Той винаги е твърдял, че дължи своята популярност на Шарън Стоун, която сама го е избрала за филма "Бърз или мъртъв". В продукцията легендарната руса красавица е актриса и продуцент. Ръсел Кроу е роден през 1964 година в Уелингтън, Нова Зеландия. Носител е на "Оскар" за най-добра мъжка роля във филма "Гладиатор“ и на "Златен глобус" за най-добър актьор във филма "Красив ум“.



Други филми с негово участие са "Поверително от Ел Ей“, "Вътрешен човек“, "Господар и командир“, "Късметлията“, "Ной“, "Любезните пичове“ и много други. За ролята си в "Решаващият глас“ през януари 2020 бе отличен със "Златен глобус“.



"Привлича ме това, от което се страхувам най-много", казва актьорът.



Макар да е роден в Нова Зеландия, той се смята за австралиец, тъй като е живял в страната 49 от своите 59 години. По думите му той се връща в Сидни веднага щом навършва 21 години.



Първата му роля е от далечната 1970 г., когато е едва на 6 години. Следват още десетки участия в детски филми и предавания. Ръсел Кроу се е занимавал активно с рок музика, като участва в групата Roman Antix, която по-късно е преименувана на "30 Odd Foot of Grunts".



Първата му главна роля е през 1990 г. във филма "The Crossing". Ръсел Кроу се раздели със съпругата си Даниел Спенсър през 2012 година. Двамата бяха женени девет години. Двойката има две деца - Чарлс и Тенисън. Кроу и Спенсър се запознават през 1990 година на снимачната площадка именно на The Crossing.



През 2001 г. Ръсел Кроу участва в превърналия се в класика "Красив ум". Там за трета поредна година получава номинация за "Оскар". С ролята си печели признанието на БАФТА за най-добър актьор.



Любопитен факт е, че през миналата година той дари 500 паунда за спасяването на една птица на име Ръсел. Собственичката на птицата се събужда около Коледа и открива, че Ръсел Кроу е дарил пари, за да може нейната птица, която също се казва Ръсел, да получи необходимата операция на очите.