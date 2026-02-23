Започват Великденските пости
©
Постите продължават 7 седмици и приключват ден преди Великден. Тази година това се пада на 11 април.
40-дневните пости символизират времето, което Христос прекарва в пустинята в подготовка за саможертвата си. Затова се смята, че лишавайки се от блажна храна, човек пречиства тялото и душата си.
Според православната традиция постът е най-строг през първата и последната седмица, особено през Страстната седмица и на Разпети петък, когато не трябва да се приема нищо - като месни и млечни продукти, олио и алкохол.
Строгият пост не се препоръчва на болни, на малки деца, на възрастни хора, на бременни жени и кърмачки.
Шестата неделя (Цветница или Връбница) е посветена на тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим в навечерието на еврейския празник Пасха.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Играта, която превзе ефира, но не и сърцата на зрителите
14:23 / 22.02.2026
Любо Киров с национално турне в 13 града, идва и във Варна
14:01 / 22.02.2026
Въпреки унищожителната критика, Азис прибра 1 милион евро от конц...
12:08 / 22.02.2026
Вальо Михов пред Мон Дьо: Бях на прага между живота и смъртта
11:52 / 22.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.