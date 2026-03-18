Заради "Бригада нов дом" Мария Силвестър тръгна на психотерапевт
Мария Силвестър признава, че историите, в които се "гмурва“ по време на снимките на социалния формат, оставят дълбок отпечатък върху нея, информира Plovdiv24.bg.
Натоварването е толкова голямо, че понякога се налага водещата да търси професионална помощ от психотерапевт, за да преработи натрупаните емоции от тежките съдби на участниците.
Мария разказва трогателен спомен за покойния си баща, който е вдъхновението зад нейна специална татуировка. По време на разговора си водещата за първи път говори откровено за преживяното по време на раздялата с бащата на единствения си син.
Зрителите ще научат как е започнала кариерата ѝ като репортер и защо тя твърди, че работи най-ефективно именно под висок стрес.
Силвестър подчертава, че за нея "Бругада нов дом" отдавна не е просто ремонт, а мисия за спасяване на човешката устойчивост.
