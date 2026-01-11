Тини Йънгър е само на 24 години, но може да се определи като една успяла млада жена. Тя е инфлуенсър и живее щастливо заедно с половинката Антоан Райт си в американския щат Мериленд.Тини е една от най-следваните създатели на кулинарно съдържание в социалните мрежи. И всичко в живота ѝ върви по план, докато неочаквано не е поставена пред тежко изпитание.Тини и Антоан изживяват красива любовна връзка. И са толкова щастливи един с друг, че решават, че са готови дори да станат родители. Желанието им бързо се осъществява и през изминалата пролет Тини забременява. А радостта им е двойна, след като разбират, че очакват близнаци.Но щастието им не трае дълго. В края на ноември, когато е почти в 36-тата седмица от бременността и броени седмици преди очакваната дата на раждане, Тини губи едно от своите бебета.Момиченцето Ария, наричано още с обич "Бебе А“, е починало вследствие на отлепване на плацентата – рядко, но изключително опасно усложнение, което може да настъпи внезапно и без предупреждение.За загубата съобщи самата Тини в социалните мрежи – чрез емоционално послание пред многобройните си последователи, в което открито говори за болката си и за чувството на безпомощност пред трагедия, която не е могла да бъде предвидена.В същото време тя сподели и, че второто момиченце, познато в семейството като "Бебе Б“ е оцеляло и е напълно здраво. Нещо, което им носи лъч надежда и им помага да преодолеят тежкия момент."Това не е публикацията, която някога съм си представяла, че ще споделя след раждането на децата си. За съжаление, загубихме нашето сладко момиченце. Но нейната близначка се справя чудесно и диша самостоятелно“, написа Тини в своите профили.През следващите седмици Тини споделя за физическото и емоционалното си възстановяване. И признава, че всеки ден за нея е различен и че изцелението не е "линеен процес“.Тя разказва и, че често малката ѝ дъщеря се усмихва в съня си - и е убедена, че този жест символизира връзката ѝ с нейната неродена сестра.За да почете паметта на починалото си дете, Тини прави и един постоянен и изключително личен жест. В началото на януари тя си татуира отпечатъка от крачето му върху ръката си, заедно с името.Снимките на татуировката тя публикува в Instagram профила си и предизвика вълна от емоционални реакции, като много от последователите ѝ я похвалиха за куража да изрази публично чувствата си, пише Ladyzone.