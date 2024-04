Заради сериал: Животът му беше съсипан

© Франки Мюниц направи сърцераздирателна изповед във вторник в епизода на австралийското предаване I'm A Celebrity ... Get me out of here!



38-годишната звезда от популярния ситком "Малкълм" се просълзи, след като беше попитан как това, че е бил дете актьор, се е отразило на семейния му живот.



Бившият актьор, който за първи път започна да участва в хитовия комедиен сериал на 11 години, сподели, че кариерата му е отчасти отговорна за разпадането на брака на родителите му.



Мюниц разказва, че заради снимките на сериала е трябвало да замине за Ел Ел. "Аз и майка ми отидохме, но сестра ми остана с баща ми в Северна Каролина“, каза той.



"Но майка ми и баща ми се разведоха през това време. Така че в този смисъл е някак тъжно да си помисля, че това наистина раздели семейството“, продължи той, видимо развълнуван до сълзи.



"Не знам колко положително беше това за семейството. Не бях част от семейството си, откакто бях на 11, защото тогава си тръгнах“, добави Франки.



Признанието на бившия актьор идва малко след като той призна, че е подсигурен за цял живот, защото е успял да се пенсионира още като тийнейджър заради приходите си от "Малкълм" и все още получава чекове от повторения на сериала в чужбина.



Миналата седмица Мюниц каза, че е имал умопомрачителните 40 милиона долара (61 милиона австралийски долара), когато е бил на крехката възраст от 19 години.



"Аз съм невротично мотивиран. Просто винаги съм работил, откакто бях на осем години. Не знам как просто да бъда в момента и да не съм фокусиран върху това, което ще правя след това", споделя той за себе си.



Според The ​​Daily Telegraph, до края на излъчването на шоуто, Мюниц е печелил приблизително 230 000 австралийски долара на епизод.



Колкото и да беше успешен обаче, звездата остави настрана холивудската си кариера и признава, че не съжалява изобщо за това. Той избра да се съсредоточи върху автомобилните рали състезания, а също така за кратко беше барабанист на група, наречена You Hang Up, припомня Edna.bg