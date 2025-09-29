ЗАРЕЖДАНЕ...
Заряза гаджето, заживя с приятелка
©
Красавиците са решили да освежат апартамента под наем, който Ана-Мария е наела преди около година, според собствения си вкус и не крият ентусиазма си. Ергенките правят козметичен ремонт и вече се радват на чисто нов зелен диван - акцентът в хола. Една от спалните пък е преобразена в гардеробна, в която ще съхраняват колекциите си от дрехи и обувки - сбъдната мечта за всяка модна маниачка.
"Косара се нанася при мен. Ще живеем заедно. Не правя нещо много голямо, но има промени", споделя една от най-колоритните ергенки.
Въпреки че в предаването двете красавици бяха съпернички за сърцето на едно и също момче - Мартин Елвиса, след края на шоуто се оказа, че между тях се е зародила искрена дружба. Анна-Мария и Косара често могат да бъдат забелязани заедно - на събития, в заведения и пътувания. Според тях самите именно напрежението и емоциите на формата са ги сближили и са ги направили "сестри по съдба". Двете поддържат и много добри отношения с Марто и често купонясват заедно.
Любопитното е, че макар Анна-Мария да има връзка с автомобилния състезател Иван Влъчков, двамата засега не планират съвместно съжителство. Брюнетката и любимият й не са обсъждали идеята да заживеят заедно, а в момента приоритет за нея е уютното и стилно подреждане на споделеното жилище с Косара. И така, докато Иван върти гуми по пистите, Анна-Мария подрежда новия си "женски свят" заедно с Косара.
"Иван живее с родителите си в София. Апартаментът им е голям и когато ходя у тях, почти не се засичаме. Най-често виждам майка му. Баща му почти не. Бих казала, че отношенията ни са нормални. И на двама ни всекидневието е много забързано и ходим там само за да легнем, да поспим", разяснява брюнетката.
Красавицата официално обяви връзката си с автомобилния състезател Иван Влъчков преди месец. Според близки до двойката искрите между тях пламнали още в началото на лятото. Иван, известен с многобройните си успехи на пистата, изглежда, е намерил своята муза в лицето на Анна-Мария.
Двамата изглеждат повече от щастливи заедно, а феновете им не спират да ги засипват с положителни коментари за щастие и разбирателство. Въпреки това Анна-Мария е категорична, че обича свободата си и иска да си има свое местенце, на което може да се усамотява по всяко време и да поклюкари по женски с един от най-близките си хора, а именно Косара, пише "България Днес".
Още по темата
/
Нов скандал в попфолка
16:25
Рая призна за Явор
10:08
Още от категорията
/
България оглавява статистиката за най-висока смъртност вследствие на сърдечнно-съдови заболявания
14:36
Антон Пулийски: Напълно заменяне на човешкият труд в журналистиката не е възможно към този етап
14:05
Учени: Консумацията на супи, приготвени от различни видове зеле, помага за намаляване на нивата на захарта
12:54
Проф. д-р Ивайло Даскалов каза защо болестите на сърцето се "подмладяват" и отправи призив към всички хора
10:59
Зъболекар: Хората искат изкуствени неща и се приемат за красиви, излиза им скъпо, защото фасетите и бондингът не са от най-евтините
09:59
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.