ЗАРЕЖДАНЕ...
Защо Domino’s в Делта Планет е любимият избор за бърза храна във Варна
©
Като любим избор на варненци за бърза храна се явява Domino’s Делта Планет.
Намиращ се в един от най-посещаваните търговски центрове в града, този обект на Domino’s представлява идеалното решение за всеки, който търси качествена, вкусна и бързо приготвена храна.
Разберете защо това заведение е фаворит във Варна в следващите редове.
Идеална локация
Разположен в един от най-големите търговски центрове в морската столица – Делта Планет, Domino’s се явява много удобна локация за пазаруващите и работещите в района.
Посетителите на Domino’s могат да съчетаят пазаруване с хапване на любимата си храна, което е отличен план за уикенда или по-свободните делнични дни.
В близост се намират още много популярни търговски обекти, чието посещение може да предвидите в задачите за деня.
Работното време също е много удобно – от 11:00 ч до 22:30 ч, което прави пицарията подходящ избор както за ранен обяд, така и за късна вечеря.
За посетителите, които искат да консумират храната си вкъщи, се предлага бърза поръчка с възможност за вземането от място или до посочен адрес.
Приятна атмосфера
За да направят престоя на своите посетители приятен, от Domino’s залагат на уютен и същевременно модерен и свеж интериорен дизайн. По този начин може да се наслаждавате на храната си настанени удобно в любимото си заведение.
Разнообразно и актуално меню
Освен атмосферата и удобната локация, има и други предимства, които правят Domino’s в Делта Планет толкова любимо решение на варненци. И това е тайното оръжие на веригата – вкусната и разнообразна храна.
На територията на обекта в търговския център ще откриете:
1. Пици
Може да заложите на представените предложения в менюто, както и да персонализирате поръчката си чрез “Направи пица по твой вкус" и “Половин-половин".
2. Сандвичи
Предложения, като Милано, Барбекю пиле, Пеперони и Медитеранео ви очакват в Domino’s Делта мол.
3. Салати
Може да опитате стандартни и предпочитани рецепти, като Цезар с пиле или с бекон, салата с риба тон, Рока.
4. Пасти
Любителите на пастата могат да се доверят на вкусните предложения в тази категория – Карбонара, Пеперони и Мак енд Чийз.
5. Кесадии
Различни вкусове събрани в една много вкусна храна – Чили син Карне, пеперони, пиле и дърпано телешко.
6. Пиле
Ако ви се хапва пиле, то от Domino’s предлагат различни свежи рецепти, като Кикерс, Стриперс, крилца Бъфало и други.
7. Предястия
Моцарелените хлебчета и пръчици са истинска сензация, а картофките Криспърс са любима бърза храна на всички.
Може да поръчате още сосове, напитки и десерти, които да направят вашето хапване още по-приятно.
Още от категорията
/
Станислав Ляушкин: Днес вчерашен барман или шофьор, преминал през онлайн курс, може да кандидатства за позиция в ІТ компания
11:40
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
10:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
15:24 / 17.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.