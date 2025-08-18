Сподели close
Морската столица Варна предлага множество варианти за осигуряване на храна за консумация на място или за вкъщи. Местата, които съчетават голямо разнообразие, редовни промоции, удобство и несравним вкус, обаче не са много.

Като любим избор на варненци за бърза храна се явява Domino’s Делта Планет.

Намиращ се в един от най-посещаваните търговски центрове в града, този обект на Domino’s представлява идеалното решение за всеки, който търси качествена, вкусна и бързо приготвена храна.

Разберете защо това заведение е фаворит във Варна в следващите редове.

Идеална локация



Разположен в един от най-големите търговски центрове в морската столица – Делта Планет, Domino’s се явява много удобна локация за пазаруващите и работещите в района.

Посетителите на Domino’s могат да съчетаят пазаруване с хапване на любимата си храна, което е отличен план за уикенда или по-свободните делнични дни.

В близост се намират още много популярни търговски обекти, чието посещение може да предвидите в задачите за деня.

Работното време също е много удобно – от 11:00 ч до 22:30 ч, което прави пицарията подходящ избор както за ранен обяд, така и за  късна вечеря.

За посетителите, които искат да консумират храната си вкъщи, се предлага бърза поръчка с възможност за вземането от място или до посочен адрес.

Приятна атмосфера



За да направят престоя на своите посетители приятен, от Domino’s залагат на уютен и същевременно модерен и свеж интериорен дизайн. По този начин може да се наслаждавате на храната си настанени удобно в любимото си заведение.

Разнообразно и актуално меню



Освен атмосферата и удобната локация, има и други предимства, които правят Domino’s в Делта Планет толкова любимо решение на варненци. И това е тайното оръжие на веригата – вкусната и разнообразна храна.

На територията на обекта в търговския център ще откриете:

1. Пици 

Може да заложите на представените предложения в менюто, както и да персонализирате поръчката си чрез “Направи пица по твой вкус" и “Половин-половин".

2. Сандвичи

Предложения, като Милано, Барбекю пиле, Пеперони и Медитеранео ви очакват в Domino’s Делта мол.

3. Салати

Може да опитате стандартни и предпочитани рецепти, като Цезар с пиле или с бекон, салата с риба тон, Рока.

4. Пасти

Любителите на пастата могат да се доверят на вкусните предложения в тази категория – Карбонара, Пеперони и Мак енд Чийз.

5. Кесадии

Различни вкусове събрани в една много вкусна храна – Чили син Карне, пеперони, пиле и дърпано телешко.

6. Пиле

Ако ви се хапва пиле, то от Domino’s предлагат различни свежи рецепти, като Кикерс, Стриперс, крилца Бъфало и други.

7. Предястия

Моцарелените хлебчета и пръчици са истинска сензация, а картофките Криспърс са любима бърза храна на всички.

Може да поръчате още сосове, напитки и десерти, които да направят вашето хапване още по-приятно.