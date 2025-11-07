Защо се появява зелен пръстен около жълтъка на сварените яйца и как да го избегнете
Всъщност това е често срещано явление, което не влияе на вкуса, но променя външния вид на яйцето. Причината не е в качеството на продукта, а в начина на готвенe.
Зеленият пръстен се образува в резултат на химична реакция между желязото в жълтъка и сярата в белтъка. Тя се случва, когато яйцата се преварят или когато температурата по време на варенето е твърде висока. В резултат се образува тънък слой железен сулфид – напълно безопасен, но с неапетитен цвят.
За да избегнете тази реакция, е достатъчно да промените няколко стъпки при приготвянето. Поставете яйцата в тенджера и ги покрийте със студена вода, така че тя да ги покрива с около три до пет сантиметра. Загрейте постепенно на средна температура. Щом водата заври, изключете котлона и покрийте съда.
Оставете яйцата да престоят в горещата вода от девет до дванадесет минути – по-кратко за по-мек жълтък и по-дълго за твърд. След това веднага ги преместете в купа с ледена вода или много студена вода. Това спира процеса на готвене, предотвратява зеления пръстен и прави обелването по-лесно.
След като изстинат за около пет минути, обелете яйцата под течаща студена вода. За най-добър резултат използвайте яйца, които не са съвсем пресни – такива на пет до седем дни се белят по-лесно. Ако добавите малко сол или оцет във водата, ще намалите риска от напукване по време на варене.
Сварените яйца могат да се съхраняват с черупката до седем дни в хладилник, а обелените – до три дни.
Тайната на перфектното яйце без зелен пръстен е проста – не ги преварявайте и ги охлаждайте веднага след варенето. Така ще получите яйца, които изглеждат добре и имат отличен вкус, пише zdrave.to
